Türkiye Gazetesi

Bakırköy Şenlikköy Mahallesine bağlı Florya Caddesi Avcılar Sokakta gece saatlerinde iki grup arasına çıkan çatışma sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek sokak giriş ve çıkışları kapatıldı. Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Avcılar Sokakta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunların zarar verdiği 7 otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

50’YE YAKIN MERMİ KOVANI BULUNDU

Polisin galeri ve çevresinde yaptığı olay yeri çalışması sabah 6'ya kadar sürdü. Yapılan çalışma sonucunda 50'ye yakın mermi kovanı, araba altına atılmış silah ve dolu şarjör delil olarak bulunmuştu. İnceleme sonunda galeride bulunan ve mermilerden nasibini alan 7 otomobil trafik şube müdürlüğüne bağlı çekici ile kaldırıldı. Galeride mermilerin hedefi araçlardaki hasarın çok olduğu görüldü. Polis ekipleri olaya karışan kişileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

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