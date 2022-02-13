Türkiye Gazetesi

Kış ve soğuk havaların gelmesiyle beraber sobadan kaynaklı zehirli gaz salınımları nedeniyle ölümlerde çoğaldı. Soba faciası bu kez Gaziantep'te yaşandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesinde gerçekleşti.

Aynı evde yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'ten yakınları uzun süre haber alamadı. Evdekilerden haber alamayan yakınları ile komşuları 3 kişinin durumundan şüphe ederek 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine geldi. Polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden anneanne, kızı ve torununun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler evden çıkarılırken ölen 3 kişinin yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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