Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü 4 farklı noktada aynı anda başlayarak geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 10 gün sonra söndürülebilen yangınının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

KÖY EVLERİ 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtmesine rağmen bazı evlerin hedeflenen süreden önce yapıldığı görüldü. Yaklaşık 94 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı son süratle devam ediyor. Bazı evler tek, bazı evler iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapılıyor.

“HER GÜN EVİMİZİN OLDUĞU YERE GELDİK”

Evinin anahtarını alacağı günü bekleyen Zeynep Arslan, yangın anlarını üzüntüyle anlattı. Yangına gece yarısı yakalandıklarını dile getiren Arslan, “28 Temmuz gecesiydi, yangın biranda geldi. Hayvanlarımızı ahırdan güçlükle çıkardık. Evimizden geriye hiçbir şey kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. Yangından sonra her gün evimizin olduğu yere geldik. Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı. Devletimiz de, milletimiz de sağ olsun” dedi.

“EVİMİZE TAŞINMAYI BEKLİYORUZ”

Devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu ifade eden Arslan, “Evim hızlı bir şekilde 3+1 olarak yapıldı. İnşaat süresince de her gün buraya gelmeye devam ettik. Yakın bir yerde oturuyoruz. Çok güzel oldu. Evimizin tamamlandığını söylediler. Sadece evimize taşınmayı bekliyoruz. Bu bölgede ilk benim evim yapıldı. Diğer evler de hızla yapılıyor. Kendimiz de yapsak bu evi yapmak bir yıl sürerdi. 5 ayda bitti, teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“ÜZERİMİZDE TEK KIYAFETLERİMİZ VARDI”

Evinin kaba inşaatı tamamlaman Erdem Aydın, yangına gece yarısı yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla mahalleyi boşalttıklarını söyledi. Sabaha karşı alevlerin mahalleyi yakıp geçtiğini anlatan Aydın, “Sabah geldik, her şey kül olmuş gitmiş. Üzerimizde tek kıyafetlerimiz vardı, bir de hayvanlarımızı kurtarabildik” dedi. Bir gün sonra hasar tespit çalışmalarının başladığını dile getiren Aydın, “İnşaatın başladığı günden beri her gün evimin yanına geliyorum. Güzel bir ev yapılıyor. Memnunuz.

“YAPILAN EV ESKİSİNDEN DE GÜZEL”

Sorunumuz olduğu zaman geliyor, çözüyor. Devletimizden de Allah razı olsun, elimizden tuttu” diye konuştu. Yeni evinin Ramazan Bayramı’na teslim edileceğini öğrendiğini dile getiren Erdem Aydın, “Mahallede birçok inşaat var, çoğu da bitmek üzere. Keşke evimiz yanmasaydı ama yukarıda Allah var bu yapılan ev eskisine göre daha iyi. Son sistem ev yapılıyor. Her türlü sorunumuzu çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.

Manavgat’ta şiddetli yağıştan dolayı heyelana oldu Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan bölgelerinde yol açma çalışması gerçekleştirdi.