Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de evlilik öncesi bilinci arttırmak için düzenli olarak programlar ve eğitimler düzenliyor.

Bu program ve eğitimlerin amacı çiftlerin evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri oluyor.

EVLİLİĞE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPILMASI AMAÇLANIYOR

Bakanlık 1031 aile eğitim programı eğiticisi ile çalışıyor. Eğitimciler aile hukuku, sağlık ve iletişim başlıkları altında eğitim veriyor. Katılımcılara kitaplar da ücretsiz veriliyor. Evlilik öncesi verilen bu eğitimler gençlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmesini sağlıyor.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere 2013 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kişi katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan nakdi yardım ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sonrasında yaraların sarılması için muhtaçlık şartı aramadan toplamda yaklaşık 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Aile Bakanlığı, Çocuk Hizmetlerine Yönelik Normalleşme Tedbirlerini açıkladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında attı. Öncelik, çocukların aile ve yakınları ile buluşturulmasına verildi. Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek.

Aile Bakanlığı'nda 3 bin 200 gence istihdam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençler, devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında iş sahibi oluyor.