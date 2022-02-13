Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan Fatih Şahin, çevresinde örnek esnaf olarak gösteriliyor. Şahin, bu zamana kadar dükkanına getirilen kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık para ve altın bulup iade etti.

Şahin, kıyafetlerin ceplerinden cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para bulduğunu ancak bazı müşterilerin teşekkür bile etmediğini belirterek sitemini dile getirdi.

"HEPSİNİ SAHİPLERİNE İADE ETTİM"

Kuru temizleme işini 40 yıldır yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Müşterilerimin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde bu zamana kadar 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldum. Hepsini sahiplerine iade ettim. Para ve altınlarını iade ettiğim hiçbir müşterim bana hediye bile vermedi. Bazıları teşekkür bile etmedi" dedi.

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