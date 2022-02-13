Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde birçok ilde kış mevsimi etkisini sürdürürken, turizm kentlerinin başında gelen Mersin’de iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Şehirde yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 2 metreye yaklaşan kar hayatı zorlarken, deniz kenarında yazdan kalma günler yaşanmaya başladı.

Güneşim hakim olduğu yerler vatandaşlar denize girerek havanın tadını çıkartıyor. Özellikle il dışından gelen vatandaşlardan bazıları denize girerek kış günü yüzüp suyun tadını çıkardı. Çocuklar kumsalda oynarken, aileler yürüyüş yapıp deniz havası aldı.

ŞANLIURFA SOĞUK DİYE MERSİN'E GELİP DENİZE GİRDİ

Haftasonunu değerlendirmek isteyen Şanlıurfa'dan gelen vatandaşlar burada denize girdi. Yaşadıkları yerin bu kış soğuk olduğunu belirten Yaşar Çıtlak, “Urfa ve Gaziantep’te kar var. Burada denize giriyoruz, muhteşem" dedi.

'KIŞ İÇİNDE YAZI YAŞIYORUZ'

Kışları Mersin'de, yazları ise Nevşehir’de yaşayan Murat Kozan da, "Deniz güzel, ben sürekli denize giriyorum. Kışın gelip burada kalıyorum, normalde Nevşehir’de kalıyorum. Nevşehir kar buz altında şu anda, burası ise göründüğü gibi dünyanın en güzel sahillerinden birisi. Denizi, sahili tertemiz. Kızkalesi dört dörtlük. Burada kış içinde yazı yaşıyoruz, onun için geliyorum." dedi.

Mersin'de yüksek kesimlerde kış etkisini sürdürürken, denizin olduğu daha alçak kesimlerde ise adeta yaz havası yaşanıyor. Öyle ki başka illerden hava soğuk diye Mersin' e denize girmek için bile var.

Hava sıcaklığı artınca sahilin tadını çıkaranlardan bir vatandaş "Yüksek rakımlı bölgeler göre sahil de hava güzel. Bugün de Mersin’imizin güzel Kızkalesi’ne geldik. Mersin’de sahil kısımları çok güzel sanki yaz havası gibi ama yukarılara çıktığımız zaman daha çok kış nedeniyle kar ve tipi bulunuyor” şeklinde konuştu.

Bu soba 500 lirayla kışı çıkartıyor: Mersinli esnaf yüksek elektrik faturalarının çözümünü internette buldu Enerji maliyetindeki yükseliş faturalara yansımaya devam ediyor. Yüksek faturalardan şikayet eden vatandaş enerji maliyetlerini düşürmenin yolunu arıyor. Mersin’de 10 yıldır ısıtma sektöründe çalışan Muhammet Çiçeklidağ’da gelen yüksek faturalardan sonra düşük maliyetle ısınmanın yolunu aradı. İnternette gördüğü projeyi hayata geçiren Çiçeklidağ, düşük yakıt maliyetiyle yüksek ısı performansı sağlayan ve bir ailenin en fazla 500 lirayla kışı geçirebileceği bir soba üretti

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