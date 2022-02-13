Türkiye Gazetesi

Şaşkınlık veren olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi ve duyanlara pes dedirtti. Bir vatandaş hırsızlara karşı önlem almak istedi ve evinin kapısına demir korkuluk taktırdı.

Gece saatleerinde kimliği tespit edilemeyen bir şahıs vatandaşın evinin çevresinde tur atmaya başladı. Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs, ev sahibinin hırsızlara karşı önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi.

ÖNLEM AMAÇLI KONULAN DEMİR KAPI ÇALINDI

Kısa süre içerisinde önlem amaçlı konulan demir korkuluğu yerinden söken hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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