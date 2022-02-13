Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın Çerdiğin Mahallesinde öğlen saatlerinde bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda 45 yaşındaki Döndü Ö. ile 46 yaşındaki eşi Yüksel Ö. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Yüksel Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Eşini karın ve kollarından olmak üzere 4 yerinden bıçaklayan Yüksel Ö. kavgayı ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki kızı A.Ö.’yü de bıçakla elinden yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö., polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Hastaneye kaldırılan D. Ö.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“ONUN GİTMESİNE ENGEL OLMAK İSTEDİM”

Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Yüksel Ö., polis aracından inerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Kamera kayıtta mı?” diye sordu. Ardından konuşmaya başlayan Yüksel Ö., “Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim. Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim. Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum” dedi. Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Elinden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli Yüksel Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da feci kaza: 2 otomobilin çarpıştı, 6 kişi öldü Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu, 6 kişi hayatını kaybetti.