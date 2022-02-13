Türkiye Gazetesi

Kötü alışkanlıkların başında gelen kumar oyunlarına yönelik yapılan denetimlerde ekipler adeta göz açtırtmıyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 198 ekip ve 393 personelin katılımıyla önceki akşam saatlerinde il genelinde kumar oynayan kişiler ve kumar oynatılan mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

647 MEKAN DENETLENDİ

Yapılan denetimelrde 551 kafe ve kıraathane, 72 dernek ve 24 ruhsatsız iş yeri denetlendi ve 5 bin 662 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul'da kumar oynayan ve kumar oynatılan mekanlara yönelik yapılan denetimlerde 58 kişiye para cezası verilirken, 11 kişinin ise aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

11 KİŞİ YAKALANDI, 58 KİŞİYE İSE REKOR PARA CEZASI

Denetimlerde, aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 11 kişi yakalanırken, 58 kişi ise hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kumar oynama suçundan 105 bin 500 lira ceza kesildi.

24 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 iş yeri de mühürlendi.

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