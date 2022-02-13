Türkiye Gazetesi

Bu mahalle o kadar kalabalık ki Türkiye'deki üç ilden daha büyük olma özelliği taşıyor. Mahalle sakinleri kalabalığa rağmen durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri göre, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

398 bin 122 kişinin yaşadığı Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi de 111 bin 798'e ulaşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık mahallesi olma özelliğini koruyor.

TÜRKİYE'DEKİ EN KALABALIK İKİNCİ MAHALLE

Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi olan Adnan Kahveci Mahallesi geçtiğimiz yıl nüfusu 10 bin 130 kişi arttı ve 94 bin 932 nüfuslu Ardahan'ı, 85 bin 42 kişilik Bayburt'u ve 83 bin 645 kişinin ikamet ettiği Tunceli'yi geride bıraktı.

Adnan Kahveci Mahallesi, 11'er nüfusa sahip Türkiye'nin en küçük 12 mahallesinden 10 bin 163 kat daha büyük olma özelliği taşıyor. Bu mahalleler arasında Ankara Kızılcahamam'daki Göl Mahallesi, Erzurum İspir'deki Akpınar ve Kaynakbaşı ile Pazaryolu'ndaki Ayçukuru, Kayseri Develi'deki Kozluca, Malatya Pütürge'deki Çukuroymağı ve Yeşilyurt'taki Işıklı, Manisa Salihli'deki Akçaköy ve Soma'daki Kobaklar, Samsun Havza'daki Orhaniye ve Vezirköprü'deki Yarbaşı, Tokat merkezdeki Bedestenlioğlu OSB mahalleleri bulunuyor.

EN KALABALIK 20 MAHALLEDEN 16'SI İSTANBUL'DA

Türkiye'nin en kalabalık 20 mahallesinden 16'sı İstanbul'da bulunurken, ikisi Diyarbakır'da, biri Kayseri'de, diğeri de Ankara'da yer alıyor. En kalabalık 20 mahalle arasında Başakşehir ve Küçükçekmece'den dörder mahalle bulunuyor.

NÜFUSU ARTMASINA RAĞMEN GELENLER RAHAT YAŞIYOR

Geçtiğimiz yıl mahallenin nüfusunun 2020'ye göre 10 bin kişiden fazla arttığını söyleyen Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu,, yüksek katlı sitelerin bulunduğu mahalleye gelenlerin de rahat yaşadığını belirtti.

Muhtar Topaloğlu, bu mahalleye sonradan yerleşen vatandaşların, yeşil alanları bulunduğu, otopark sıkıntısı yaşanmadığı ve sakin bir yer olduğu için tercih edildiğini belirtti.

NÜFUSU 8 YILDA 2 KAT ARTTI

Muhtar Topaloğlu, nüfus açısından Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geçen, İstanbul'daki 3 ilçeden daha kalabalık olan mahallede muhtarlık yaptığı için gurur duyduğunu belirterek, mahallenin nüfusunun 8 yılda iki kattan fazla arttığını söyledi.

Bu mahallede hiç korona vakası görülmedi, girişte HES kodu soruluyor Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye’de görülen ilk vakadan bu yana hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Mahallede tedbirler üst düzeyde tutuluyor.

Bir mahalle diken üstünde: Araçlara dadandılar, 30 plaka çaldılar Denizli'de bir mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakası çalındı. Kayıplara karışan hırsızlar için ekipler çalışma başlatırken, mahalleli esrarengiz hırsızlık yüzünden diken üstünde.

Türkiye rekoru kırdı: Cedit mahallesi hayalet şehre döndü Kocaeli’nde çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Cedit Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle Cedit adeta hayalet şehre döndü.