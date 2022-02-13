Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 2020 yılında katılan Şanlıurfalı Hikmet 125 bin TL kazanmış ve gündem olmuştu. 8 kardeşi olan Hikmet 6 kardeşin okuduğunu anlatmıştı. Yarışma ile hayatı tamamen değişen Hikmet kardeşi Halil’e verdiği sözü tutarak tablet akmıştı. Şanlıurfalı bir iş adamı ise Halil'in üniversite dahil tüm eğitim masraflarını karşılayarak, kendisine ait kolejde okumasını sağlamıştı. Hikmet yarışma sayesinde hayatlarının değiştiğini, 10. sınıfa giden kardeşi Halil'in artık kolejde okuduğunu anlattı. Hikmet şimdi de elektrikçi olan kardeşi Kadir Karakurt için Eyyübiye ilçesinde elektrikçi dükkanı açtı.

ESKİDEN MEVSİMLİK İŞÇİLİK YAPIYORDU

22 yaşındaki Hikmet Karakurt, daha önce mevsimlik işçilik yapan ailesinin artık dışarı gitmediğini söyledi. Sakarya Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Hikmet, "Yarışmada 125 bin TL kazanmıştık, bu paranın 80 bin TL'sini iş yeri için kulandık geri kalanını ise eğitim masraflarımız için ayırdık, 40 bin TL de dükkân için borçlandık" dedi.

YARIŞMA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

"Yarışma bizim hayatımızı değiştirdi" diyen Hikmet, 8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşin okuduğunu anlattı. Sabah'ın haberine göre; Hikmet Karakurt, "Kız kardeşim Feride bu sene Harran Üniversitesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Ben ise Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2. sınıfta okuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkeme layıkıyla hizmet eden başarılı bir elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit matematik sorusuna şoke eden cevap Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusu geceye damgasını vurdu. "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" gibi basit bir soruya verdiği cevap sonrası elenen yarışmacı, izleyenlere pes dedirtti.