Samsun-İstanbul D-100 karayolu Direkli (Badal) mevkiinde kaza meydana geldi. İstanbul’a yük götüren tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu asfalt yoldan çıkarak tünel şantiyelerinin kurulduğu toprak alana girdi.
Sürücü karayoluna tekrar dönmek isterken tırın çekicisi toprak alandaki tepenin ucunda asılı kaldı.
Tırın asılı kaldığı yerden karayoluna düşmemesi facianın önüne geçti. Bir süre bulunduğu yerde asılı kalan tır, vinçler yardımıyla kurtarıldı.
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