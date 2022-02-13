Türkiye Gazetesi

Çorum'da görev yapan çevik kuvvet polisi Cihat Özoğul, geçici olarak Sinop'un Boyabat ilçesine görevlendirildi. Görevli olduğu Boyabat ilçesinde saat 12.00 sıralarında KYK Yurdunda istirahat ederken ilk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen 1993 doğumlu polis memuru, Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Henüz 29 yaşındaki genç polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİNOP VALİSİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yaptığı açıklamada, "Boyabat ilçemizde görevinin başında kalp krizi geçiren, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden polis memuru Cihat Özoğul'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Hayatını kaybeden polis memuru Özoğul, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

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