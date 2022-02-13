Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi 27. Cadde üzerinden Büyükesence istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde araç içerisinde sıkışan yaralılar bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

1’i ağır olmak üzere toplam 3 yaralı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenilen araç kazada hurdaya dönerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Trabzon'da feci kaza! Araba 3'e ayrıldı, ölü ve yaralılar var Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen feci kazada araba 3'e ayrıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.