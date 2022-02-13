Türkiye Gazetesi

Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde üzerinde bulunan iş merkezinde olay meydana geldi. Vatandaşlar, iş merkezinde ismi Veli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki bir şahsın cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken, şahsın 10 saat önce öldüğü belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için ceset otopsiye götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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