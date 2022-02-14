Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Cumayeri ilçesine balı Yenitepe köyünde yaşayan F.A. isimli yaşlı kadın, 'Kaldirik' isimli yabani otu toplamak için bahçeye gitti. Ancak geri dönmeyince torunu F.A., jandarma ekiplerinden yardım istedi.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı kadını 3 saatlik detaylı çalışma sonrası Yenitepe köyünde buldu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, kendisini bulan jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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