Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Cilde olduğu gibi saça da sayısız faydası bulunurken, yapısal bozukluklar ve psikolojik sebeplerle ortaya çıkan saç dökülmelerinin önüne geçer. Tamamen organik bir ürün olduğu için kullananların çoğu yeni çıkan saçlarının çok daha canlı ve parlak çıktığını ifade ediyor. Her ne kadar saç dökülmesiyle ön plana çıksa da kepek, saçkıran, egzama gibi birçok probleme de oldukça iyi geliyor. Ancak bıttım sabununu kullanırken yanında herhangi bir kimyasal ürüne yer vermemelisiniz. Saç diplerinize masaj yaparak uyguladığınızda etkisini artıracağınız sabunu düzenli kullanmanızda ise fayda var. Saçlarınızı iki günde bir yıkamalı ve sabunun yağından beslenmesine imkân tanımalısınız. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu sabunu Türkiye’nin her şehrinde aktarlardan ve organik pazarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz.

Egzamaya dikkat! Korunmak için sıvı sabun yerine katı sabun kullanın Sonbahar ve kış aylarında egzamaya sık rastlandığını belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal; soğuk havalarda cildi egzamadan korunmak için öneriler sundu, sıvı sabun yerine katı sabun kullanılması gerektiğini vurguladı.