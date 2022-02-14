Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Fotoğraf paylaşımına imkân tanıyan sosyal medya uygulamaları dünyanın birçok yerinde müthiş bir pazarlama aracı hâline geldi. Butiklerden global markalara binlerce satıcının, alıcı kitleye ulaşmasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla da ev hanımı olup aile ekonomisine katkı sağlamak isteyenlere de bulunmaz bir gelir kapısına dönüştü. Satış için eşsiz bir alan sunan bu uygulamalarda evde yapılan özel tasarım takılar, örgüler hatta yemekler satılarak kazanç sağlanabiliyor. Tek yapılması gereken bir kullanıcı ismiyle hesap açarak, ürünlerin görsellerini paylaşmak.

EN ÇOK AMİGURUMİ SEVİLİYOR

Uygulamalarda en çok satılan ürünlerin başını ise şüphesiz bebek ürünleri çekiyor! Bebeklerini kucaklarına alan taze anneler binbir hevesle doğal içerikli el yapımı oyuncak ve eşyalara yöneliyor. Annelerin bu heyecanlı alışveriş merakları da el işi konusunda zengin olan bu toprakların kadınlarının mesleği oldu. İnternet üzerinden en çok aratılıp sipariş verilen ürün ise amigurumi bebekler… Hâliyle örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanarak oluşturulan amigurumilerin yapılış videoları da en çok izlenenler arasına girdi. Talebi fark edenler, günlük işlerinden kalan boş vakitlerde yaptıkları örgü bebeklerle hem stres atıyor hem de para kazanabiliyor. Üstelik bu teknikte sınır yok. Çok ucuz fiyatlara temin edilen çıngırak halkaları da bu şekilde daha çok albeni kazanarak bir satış ürününe dönüştürülebiliyor. Amigurumi yapımı için ise sadece ip, tığ ve motiflerin içini doldurabilecek elyaf gerekiyor.

DÜŞÜK MALİYETLE YÜKSEK SATIŞ

Bebeklerin emziği çok severek kullandığını düşünürsek emzik askıları evde yapılıp satışı yapılabilecek ürünlerden. Rengârenk örme boncuklar ve floş (viskon) iplerle düşük maliyetle oluşturulan özel emzik askıları, harf boncuklar sayesinde çok daha satılabilir hâle getirilebiliyor. Unutmamak gerekir ki isme özel tasarımlar güzel bir anı olarak sandıktaki yerini alabileceği için her zaman daha dikkat çekicidir.

Öte yandan hemen hemen çoğu kişinin annesi el yapımı bebeklik battaniyesini geçmişten günümüze özenle saklamıştır. Taze anneler de bebekleri için hazır üretimden ziyade el örgüsü battaniye ve yelek arayışına giriyor. El emeği oluşuyla gönülleri fetheden bu organik ürünler piyasadaki diğer hazır üretimlere göre çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

El emeği göz nuru ürünleri ağaca asarak satıyor Şırnak’ın Uludere ilçesinde kadın girişimci, yöresel işlemeli kilimleri evinin bahçesindeki ağaçlara asıp satarak geçimini sağlıyor.