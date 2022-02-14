Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bengisu Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Duygu Huriye A. evde oturduğu sırada rahatsızlandı. Rahatsızlanan Duygu Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞU İDDİASI

Genç kızın kanında uyuşturucu madde olduğu iddia edildi. Duygu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duygu Huriye A.’nın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir'de bir kadın tartıştığı adamı emniyet kemeri ile boğarak öldürdü İzmir'de kan donduran bir cinayet yaşandı. B.A. isimli kadın arabada tartıştığı adamı emniyet kemeri ile boğarak öldürüp kayıplara karıştı. Emniyet tarafından kısa sürede yakalanan kadın gözaltına alındı.