Türkiye Gazetesi

Bursa’da 28 yaşındaki Yaşar Deniz Ç. ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri 26 yaşındaki E.M. ve M.Ş.’nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak dövdü. Rehin aldıkları gençlerin ağzına silah namlusu sokarak tehdit eden Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y., daha sonra M.Ş.’ye silah zoruyla mermi yutturup etek giydirdi. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenleyerek Yaşar Deniz Ç.’yi ve yanındaki Ebubekir T. ile Gökhan Y.’yi gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Biri kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar Deniz Ç.'nin takım elbise giydiği görüldü. Yaşar Deniz Ç.'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.’nün de 4’ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı. Zanlılardan Yaşar Deniz Ç.'nin emniyette verdiği ilk ifadede, "M.Ş. ile aramızda kız arkadaş meselesi yüzünden husumet vardı. O gün M.Ş. eve geldi. Bir süre oturduktan sonra tartışıp kavga ettik. Arkadaşlarımla birlikte M.Ş. ve E.M.'nin ellerini bağladık. Korkutmak istedik. Pişmanım" dediği öğrenildi. 1'i kadın 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumetli olduğu E.M. ve M.Ş. ile buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve M.Ş.’nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.’ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.