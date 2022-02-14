Türkiye Gazetesi

Bugün 14 şubat yani Sevgililer Günü. Sevgililer Günü’nün tarihi 1800’lü yıllara dayanırken, Roma kültüründen günümüze kadar devam ediyor. Birçok çiftin bu günü bekliyor ancak uzmanlar bugüne dikkat çekerek çiftlerin bazı konularda dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak aksi takdirde ayrılmaların olabileceğini öngörüyor.

Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli uzman psikolog Olcay Geçgel, birçok toplumun bu süreci kutlayarak, birbirlerine duygularını ifade ederek bu zamana kadar geldiğini ifade etti.

Özellikle son zamanlarda yoğun bir hediye trafiği, yoğun bir alışveriş çılgınlığı yapıldığının altını çizen Geçgel, mantalite olarak kişilerin birbirlerine olan duygularını, birbirlerine olan sevgilerini ifade etmelerini sağladığı için özel bir gün olduğunu belirtti ve insanların, bugünü çok özel kılarak birbirlerine yaklaşımları, iletişimleri, birbirleriyle olan temasları değişmeye başladığını söyledi.

'ÇİFTLERİN BİRBİRLERİNDEN BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ'

Psikolog Geçgel, "Bizim amacımız bunu sadece tek güne değil, bu iletişimin olumluluğunu birçok güne yansıtabilmeyi amaçlıyoruz. Burada çiftlerin birbirlerine karşı olan beklentileri önemli. Çiftler, özelikle bugünün duygunun bir temsili olarak kabul ettikleri sürece beklentileri de yükselmeye başlıyor. Beklentiler yükselince doğal olarak bu beklentilerin dile getirilmesi gerekiyor. En çok kavga, anlaşmazlık, uyumsuzluk sebeplerinden biri çiftlerin burada birbirlerine olan beklentileri ifade etmemelerinden kaynaklı bir süreç başlıyor.” dedi.

'ÖZEL GÜNLERDE KİŞİLER, DİĞER ÇİFTLERLE KIYASLAMA YAPABİLİYOR'

Sevgililer Günü’nde çiftlerin, birbirlerine karşı beklentileri çok yüksek olduğunu belirten Geçgel, çiftlerin birbirlerinden haberi olmadığını kaydetti.

Uzman psikolog Geçgel, "Özel günlerin birçoğunda kişiler birbirlerini diğer çiftlerle kıyaslamaya başlayabilir. Klinik ortamında en çok gördüğümüz durum bu. Bu kıyaslamalar çiftlere en çok zarar veren noktalardan biridir. Bu kıyaslamalarla birlikte gereksiz yorumlardır. Tüm bunların yanında bunlara dikkat edilmediği müddetçe bu konular çözüm oluşturulmaz ise eğer, günümüzde sıklıkla karşılaştığımız boşanmalar oluşmaya başlıyor." dedi.

'AMAÇ BAŞKA ÇİFTE BENZEMEK DEĞİL, BİRBİRİNİ ANLAYABİLMEK'

Geçgel, kıyaslama yapan çift evliyse boşanmaya, evlilik yoksa ayrılığa kadar devam edecek bir süreç oluşmaya başladığını vurgulayarak "Burada amaç başka bir ilişkiye benzemek değil, mevcut ilişkide birbirini önce anlayabilmek, sonra da belirli bir uyum sağlayabilmektir” şeklinde konuştu.

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