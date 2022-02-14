Türkiye Gazetesi

Bitlis’te yaşayan ve şimdi Elazığ’da ikamet eden 9 çocuk 18 torun sahibi Ahmet Çetin 40 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye gitti. Doktor Çetin’de damar tıkanıklığı ve guatr tespit ederek sigara ve çayı bırakmasını söyledi. Günde yaklaşık 2 paket sigara ve bir demlik çayı bitiren Çetin, doktorun tek bir sözü ile ikisini de tüketmeyi bıraktı.

40 YILDIR ÇAY İÇMİYORLAR

Sigara ve çay yerine su ve meyve suyuna yönelen Çetin’in 40 yıldır çay içmediğini duyanlar şaşırıp kalıyor. Misafirliğe gittiğinde yanlış anlaşıldığını belirten Çetin, durumunu anlatınca herkesin kendisini takdir ettiğini söyledi. Çayı bırakma durumunu anlatan Ahmet Çetin, “Doktor bana hastalığımdan dolayı çay ve sigara içmeyi yasakladı. 40 yıldır sigara ve çay içmiyorum. Sigara çok zararlıdır hiç içmiyorum. Çay ve sigara içmeyi bıraktım. Sudan başka bir şey içmiyorum, günde 5 litre su içiyorum. Sağlığım yerinde çok iyiyim” dedi.