Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kayapınar ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin 300 bin lira karşılığında çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde duyum aldı.

EL YAZMASI İBRANİCE DERİ KİTAP BULUNDU

Şüpheliler Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice deri kitap bulundu. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da Eren Kış-22 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonunu başlattı. 1280 personelin görev aldığı operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yönetti.