Türkiye Gazetesi

Çankırı’nın Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki Mehmet S.’ye ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MİSAFİRLİĞE GELEN ADAM ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Kısa süre yangın söndürülürken evde bulunan Mehmet S. Komşuları tarafından kurtarılırken 58 yaşındaki Adnan Güler ise alevlerin arasında hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet S., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan Güler’in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde yangın: Depodaki bataryalar patladı İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen işyerinde bulunan depoda yangın çıktı. Bataryaların patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Metrelerce yükselen duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.