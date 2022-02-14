Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 1 Şubat 2022 Salı günü öğlen saatlerinde otobüsten indikten sonra ailesine eve saat 15.00’da varacağını söyledikten sonra ortadan kaybolan Barış Özbek, termal drone ile havadan gece gündüz arandı. 19 yaşındaki Barış’tan 13 gün sonra acı haber geldi. Jandarma ekipleri tarafından tekrar başlatılan arama çalışmasında Kız Tüydü mevkiinde gencin cansız bedenini karın altında bulundu.

DÜŞÜP BOYNUNU KIRMIŞ

Barış Özbek'in cansız bedeninde yapılan ilk incelemelere göre, gencin otobüsten indikten sonra engebeli araziye inmeye çalıştığı sırada düşüp boynunun kırılması sonucu öldüğü tespit edildi. 19 yaşındaki Barış Özbek’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kirazlıyayla Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurladı. Öte yandan, gencin ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

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