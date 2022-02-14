Türkiye Gazetesi

Eskişehirde yaşayan Milli Sporcu Doğan Kılıç spor için gösterdiği azmi ile kendine hayran bırakıyor. Günün yarısını sanayide çalışarak geçiriken yarısını ise sporu için antrenman yaparak geçiriyor.

23 yaşındaki Doğan Kılıç, 2016 yılında kick boks ile tanıştı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceleri ve şampiyonlukları bulunan Kılıç, yeni başarılar elde edebilmek için her gün uzun saatler boyunca antrenman yapıyor. Harçlığını çıkarabilmek için gündüz sanayide yedek parça dükkânında çalışan milli kick boksçu, akşamları ise spor salonunda ter döküyor.

'HAZIRLIK DÖNEMİ ÇOK YORUCU'

Hazırlık dönemlerinin kendisi için oldukça yıpratıcı olduğunu belirten Doğan Kılıç, sabah koşusundan sonra işe geldiğini ve sonrasında antrenmana gittiğini söyledi. Oto sanayide yedek parça işi yaptığını söyleyen Kılıç, sürecin çok zorlu geçtiğini hatta hazırlık dönemlerinde antrenmanlarının bazen günde üç olduğunu belirterek yorucu bir dönem geçtiğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonlukları bulunan 23 yaşındaki Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, hem sporu için hem maddi kazancını elde edebilmek için gece gündüz çalışıyor.

'DAHA BÜYÜK ARENALARDA İSMİMİ DUYURACAĞIM'

Kılıç "Sabah 06:00'da kalkıyorum. Koşumu yaptıktan sonra duş alıp işe gidiyorum. Sabah 08:00'den akşam 19:00'a kadar işim sürüyor. 19:30 antrenmanına yetişiyorum. Akşam antrenmanına geliyorum. Burada antrenörlerimle beraber grup derslerine giriyorum. Daha büyük arenalarda ismimi duyuracağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

'ONUR VERİCİ BİR ŞEY'

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir organizasyonda daha ilk rauntta rakibini nakavt ettiğini ve bunun sonucunda çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden milli sporcu Kılıç, ileride daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini kaydederek “İlk rauntta rakibimi nakavt ettim. Spor sonuçta, aynı durumda ben de olabilirdim. Anlık hataya bakıyor. Müsabakaya inanılmaz derecede hazırdım, her şeye cevap verebiliyordum. Rakibimin açıklarını görerek ve antrenörümü dinleyerek rakibimi nakavt ettim.

Bu kadar kısa sürmesini ben de beklemiyordum. İkinci raundu oynarım diye düşünüyordum. Bundan sonra karşıma daha zorlu rakipler çıkacak. Avrupa ve dünya şampiyonlarıyla aynı arenada dövüştüm, bu benim için onur verici bir şey.' dedi.

KILIÇ'IN ANTRENÖRÜ: ÇOK GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAK

Kılıç'ın antrenörü ve spor hayatı başarılarla dolu milli sporcu Seda Duygu Aygün Bayraktar, genç kick boksçuyu kendi tahtına aday olarak gördüğünü dile getirdi. Kılıç'ın spora başladığı günden bu yana başarılarının artarak devam ettiğini ifade eden Bayraktar, “Doğan hem Türkiye, hem Avrupa kupası hem de uluslararası şampiyonluklar aldı. Dünya Şampiyonası gibi büyük bir arenada ülkemizi ve ilimizi temsil ederek maçlar çıkarttı. Diliyorum ki, hem profesyonel hem de amatör kick boks kariyerinde çok güzel başarılara imza atacak. Ben 4 defa dünya şampiyonu olduysam onun 5-6 kez olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞARI İÇİN SPONSORLUK ÖNEMİ

Başarılı sporcunun antrenörü Bayraktar "Hem amatör hem de profesyonelde bu işler sponsorlarla dönüyor. Sporcumuzun elinden tutulduğu takdirde dünyada hiç kimse ona karşı mücadele edemeyecektir” diyerek genç sporcunun daha büyük başarılar elde edebilmesi için sponsorlukların büyük öneminin olduğuna dikkat çekti.

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