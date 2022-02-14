Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Nottingham şehrinde Jade Crane’in (39) ikizleri, 22 hafta ve 5 günlük olarak dünyaya geldi. Doktorlar, ülkenin en pramatüre ikizlerinin hayatta kalma şansının sıfır olduğunu söyledi.

“Minik savaşçılar” ise direndi ve yoğun bakım ünitesinde 12 haftalık oldu. Harley ve Harry adlarındaki ikizlerin sağlığı iyiye gidiyor. Bebeklerin, 10 gün sonra, normalde doğumun olması gereken 24 Şubat tarihinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Üç aydır çocuklarıyla birlikte Queens Medical Hastanesi’nde kalan Jade, hiç ihtimal verilmezken hayata tutunan bebeklerinin muhtemelen tıp tarihine geçeceklerini söyledi.

Covid-19’da prematüre doğum riski ABD’de California Üniversitesindeki araştırmacılar, hamilelik sırasında Covid-19’a yakalananlarda prematüre doğum ihtimalinin normalden çok daha yüksek olduğunu tespit ettiler.

İran'da 800 gram ağırlığındaki prematüre bebek koronavirüsü yendi İran'da 40 gün önce koronavirüse yakalanan prematüre bebeğin koronavirüsü yendiği duyuruldu.