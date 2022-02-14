Türkiye Gazetesi

İlk çıktığınız günü yeniden yaşamak: Çift olarak birlikteliğinizin başlangıcına dönün ve o gün yaşadıklarınızın aynısını yeniden yaşamanın yollarını bulun. Mesela, ilk baş başa çift olarak yemeğe gittiğiniz restoranda yemek yiyebilirsiniz ya da yediğiniz o ilk yemeği evde birlikte pişirebilirsiniz veya ilk gittiğiniz sinemadaki filmi tekrardan birlikte romantik bir ortam hazırlayıp evinizde izleyebilirsiniz. İlişkinizin başlangıcına dönmek, âşık olmanıza neden olan detayları hatırlamak, o günler hakkında eşinizle konuşmak, hislerinizi tekrar hatırlamak evliliğinize yeniden eski enerjisini getirebilir.

Seyahate çıkmak: Baş başa seyahatler çiftler için rutin hayatın stresinden uzaklaşıp çift olarak kaliteli vakit geçirmek için çok değerlidir.

Yeni bir hobi edinmek: Bu özel günü size birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir hobiye birlikte başlamak için avantaja çevirebilirsiniz. Birlikte yapılan aktivitelerin çiftler üzerinde olumlu etkileri vardır. Mesela, birlikte bir yemek kursuna başlamak, yeni bir dil kursuna başvurmak, spora başlamak vb.

Oyun gecesi planlamak: Sıradan bir yemeğe gitmektense bugünü farklı ve eğlenceli kılabilirsiniz. Uzun zamandır oynamadığınız ve sevdiğiniz bir oyunu başka çift arkadaşlarınızı davet ederek oynamak özel gününüze hem renk hem eğlence katabilir. Bu oyunlarda çiftlerin birlikte eş olup oynaması ilişkileri güçlendirmek için de katkı sağlayabilir.

Rutinden uzaklaşmak: Evliliklerin bir süre sonra rutine girdiğinden yakınmaya başlarız. Fakat çoğumuz da bu rutini yenmek için bir adım atmaz ya da işe nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Mutlu evliliklerin fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu anlamda etkilediğini söyleyen Sim Korçan, uzun soluklu evliliklere renk katmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Evliliklerde rutinden uzaklaşmak ve birlikte yeni deneyimler kazanmak önemli. Çiftlerin birlikte yapabilecekleri yeni bir hobi edinmeleri bile rutini kırmaları için gerekli katkıyı sağlayacaktır.

Çok yaşamanın sırrı 'Evlilik' İngiltere’deki istatistikler bekarlarda ölüm oranının evlilerin iki katı olduğunu gösteriyor.

Evlilik öncesi eğitim programlarına yoğun ilgi Aile Bakanlığı tarafından 81 ilde verilen evlilik öncesi eğitimlerinden 1 milyondan fazla kişi yararlandı.