Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 25 Ocak günü meydana gelen olayda 58 yaşındaki Hacer Evlice evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Polis ekipleri soruşturma kapsamında kadının oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 32 yaşında Fatih A., 31 yaşındaki Emre K. ve 33 yaşındaki Muhammet Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 13 Ocak saat 17.30 da gerçekleştiğini itiraf etti.

YAŞLI KADININ BOĞAZINI MAKET BIÇAĞI İLE KESTİ

Şüpheliler ifadelerinde her şeyi itiraf etti. Şüphelilerden Fatih A. kadının tek olduğu sırada su isteme bahanesi ile eve giderek Evlice’nin boğazını maket bıçağı ile kesti. Ardından şüpheliler evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi. Olayda Emre K.’nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.’nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi sonrası evde parayı arayarak bulma aşamasında Fatih A.’ya yardım ettiği belirtildi.

PARASINI VE ALTINLARINI ÇALDI

Öte yandan, alınan bilgilerde şahısların kumar borcu nedeniyle tefeciden borç aldıkları ancak bu borcu ödeyemeyince parası olduğunu düşündükleri Evlice’nin evine girerek kadını öldürdükten sonra para ve altını aldıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyeye çıkışları esnasında yakınları ise gazetecilere saldırdı. Yakınlarının görüntülenmesini istemeyen yakınları gazetecilere tepki gösterirken, polis müdahale ederek basın mensuplarının güvenliğini sağladı.

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