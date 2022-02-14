Türkiye Gazetesi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Duygu Huriye Altınkaynak (21), bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın fenalaşmadan hemen önce uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Huriye'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCU KULLLANDILAR İDDİASI

İleri derecede şeker hastalığı olan genç kızın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay öncesinde evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Duygu Huriye Altınkaynak'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp'ta otopsi yapılacağı öğrenildi. Duygu Huriye Altınkaynak'ın şüpheli ölümüyle ilgili genç kız fenalaştığı esnada evde bulunan arkadaşları T.K. ve R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ifadelerinde, Altınkaynak'ın fenalaştığı esnada ambulansı kendilerinin çağırdığını söyledikleri kaydedildi.

ABLASI UYUŞTURUCU SATICILIĞINDAN TUTUKLANDI

Öte yandan genç kızın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.



İzmir’de şüpheli ölüm: 21 yaşındaki Duygu kurtarılamadı İzmir’in Ödemiş ilçesinde evde oturduğu sırada birden rahatsızlanan 21 yaşındaki Duygu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hemşirenin otel odasında şüpheli ölümü Ordu'da görev yapan hemşire Emel Yüce'nin, otel odasında cesedi bulundu. Yüce'nin neden öldüğü araştırılıyor.