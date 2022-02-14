Şanlıurfa'daki arazi kavgasına kan aktı, 1 kişi öldü Suruç'a bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 23 yaralı Şanlıurfa’da iki aile arasında kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Kavgada 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'daki arazi kavgasına kan aktı, 1 kişi öldü Suruç'a bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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