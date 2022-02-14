Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ı (45) bir aracın içerisinde erkekle görünce dehşet saçtı. Şahıs, aracın önünü kesip kurşun yağdırdı. Bir çocuk annesi kadın ölürken yanındaki Yahya A. ile o esnada yoldan geçen Şeyma Ü. (19) yaralandı.

Zanlı tutuklanırken karısının dostu olduğunu iddia ettiği Yusuf A. usta çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Yasemin Ağır'ın müdire olduğu Osmangazi'deki Sakarya Ortaokulu'nu tadilat ettirdiği, Yahya A'nın da bu işin başında bulunduğu belirtildi. Müdire ile ustanın malzeme almak için yapı markete gittiği aktarıldı.

Su isteme bahanesiyle girdiler, boğazını kestiler Afyonkarahisar Bayat'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen Hacer Evlice cinayeti çözüldü. Kadının katilinin oğlu ile kayınbiraderi olmadığı ortaya çıktı. Gerçek zanlılar yakalanıp tutuklandı.

Küçükçekmece’de sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde 42 yaşındaki ilkokul öğretmeni okula gelmeyince okul müdürü durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. Öğretmen, yatak odasında tavana asılı halde buldu.

İsrail ordusu Filistinli genci öldürdü İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köyle baskın yaptı ve çatışma çıkan olayda ağır yaralanan bir Filistinli genç hayatını kaybetti.