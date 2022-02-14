Türkiye Gazetesi

Bilecik'te yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı adamın evinden gelen kokular ekipleri harekete geçirdi. Eve çilingir yardımıyla giren polisler, 53 yaşındaki adamı ölü olarak buldu.

EVE GİREN POLİS YERDE YATAN ADAMI BULDU

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 6 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden Bayram Tarran'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldiler. Evden gelen koku üzerine durumdan şüphelenen şahsın yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren sağlık ve polis ekipleri, Bayram Tarran'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Tarran'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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