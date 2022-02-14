Türkiye Gazetesi

Sivas’ın İmranlı ilçesi Eskikapımahmut köyünde bir evde yaşlı adamın parçalanmış cesedi bulunurken, oğlunun cesedi de evin bahçesinde donarak ölmüş halde bulundu.

KÖYDE YALNIZCA ONLAR YAŞIYORDU

Edinilen bilgiye göre, İmranlı ilçesine bağlı Eskikapımahmut köyü sakinlerinden bir vatandaş, kışın sadece Ö.K. (44) ve babası M.K’nin (74) yaşadığı köye gitti. Ö.K.’nin evin bahçesinde hareketsiz yattığını gören şahıs, jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K’nin soğuktan donarak öldüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede ise parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Ö.K. ile birlikte yaşayan babası M.K’ye ait olduğu düşünülürken, baba ve oğlunun günler önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.



Ö.K’nin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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