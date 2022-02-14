Türkiye Gazetesi

Ordu Altınordu'ya bağlı Atatürk Bulvarı’ndaki bir oto galeriden 28 Kasım gecesi otomobil çalındı. Polis, yaptığı çalışma sonucu zanlıların E.K (15), S.Ö. (14) ve A.Y. (13) olduğunu belirledi. Küçük hırsızların, düz vites araçla 900 kilometre mesafe yol katedip İstanbul’a gittiği, hatta akaryakıt istasyonundan benzin bile aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler, 3 Aralık’ta İstanbul’da yakalandı, otomobil sahibine teslim edildi. Çok sayıda suç dosyası olan çocuklar 6 Aralık’ta tutuklandı. Ancak bir süre sonra üçü de cezaevinden çıkarıldı.

İKİ AY SONRA YİNE OTO GALERİYE GİRDİLER

Bu yaşanılanların üzerinden iki ay geçti. S.Ö. ile A.Y’nin adı yeni bir hırsızlık olayına karıştı. İkili, yine Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan başka bir oto galeriyi soydu. Önceki gece iş yerine arka pencereden giren çocuklar, çaldıkları ciple kaçtı. Aracın birkaç metre sonra lastiği patladı. Bunun üzerine S.Ö. ile A.Y. oto galeriye dönerek başka bir cipi çaldı.

1 MİLYONLUK LÜKS CİPİ ÇALDILAR

Sabah durumu fark eden iş yeri sahipleri polise haber verdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların tekrar yakalanması için çalışma başlattı. Galeri ortaklarından Atakan Enginyurt “Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Bir an önce yakalanmalarını temenni ediyorum. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Çalınan aracın piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL" diye konuştu.

BU SEFER FAZLA UZAKLAŞAMADILAR

Polis, aracı akşam saatlerinde Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Demir Sokak'taki ıssız bir alanda terk edilmiş hâlde buldu. Bölgedeki vatandaşlar "Çocuklar bizi görünce panikle aracı bırakıp kaçtı" dedi.

Bu durum sonrası araştırmalarını Fatsa'da yoğunluşturan ekipler, çocukları ilçe merkezinde yakaladı. İkili, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Uslanmaz çocuklar bu kez lüks cip çaldı Ordu'da daha önce bir araç çalarak İstanbul' gelen çocuklar bu kez farklı bir oto galeriden lüks bir cips çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlara karşı yaptırmıştı, onu da çaldılar Bursa'da hırsızlara karşı evinin kapısına taktırdığı demir korkuluk yine hırsızlar tarafından çalındı.

Acemi şoförün arabanın arkasına bıraktığı not şaşırttı İstanbul'da bir sürücü aracının arkasına 'Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum' notunu yazarak trafiğe çıktı. O anlar hem şaşırttı hem gülümsetti.