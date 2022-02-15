Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa'da gıda üretimi yapan 3 katlı bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binaya yayılması sonrası iş yerinde bulunan çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.



Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Çalışanlar, sabah geldikleri iş yeri önünde gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, bazı çalışanlar itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi.

Sabah saatlerinde çıkan ve korku dolu anların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü. Yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beylikdüzü'nde yangın: Depodaki bataryalar patladı İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen işyerinde bulunan depoda yangın çıktı. Bataryaların patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Metrelerce yükselen duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Güngören'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi Güngören'de tekstil imalathanelerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde binanın birinci katında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.