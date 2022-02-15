Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

BUZLANMA VE DON OLAYI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR

Hava sıcaklığı; önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu 13

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (14 Şubat 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; İstanbul, Bursa, Düzce, Gaziantep, Adana ve Trabzon çevrelerinde sağanak yağış; Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı (13 Şubat 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Balıkesir ve Muğla çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre kuvvetli rüzgar uyarısında bulunurken, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.