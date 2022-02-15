Türkiye Gazetesi

Uşak'da 43 yaşındaki Önder B., 3 çocuğunun annesi eşi 39 yaşındaki Nazife B. ile bir arkadaşından aldığı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi.

ABİSİNİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Burada Önder B., araçtaki av tüfeği ile karısı Nazife B.’yi kafasından vurdu. Nazife B.'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder B., abisini arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi, Nazife B'nin cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder B.'nin bedeniyle karşılaştı.

AĞIR YARALI BULUNDU

Abinin ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, ağır yaralı Önder B. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife B.'nin cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken Önder B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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