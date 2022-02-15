Türkiye Gazetesi

Hatay'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu. Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foku görüldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Akdeniz foku görüldü.

Hatay'da eski sevgili dehşeti! Her satırı kan dondurdu Hatay'da 37 yaşındaki bir kadın, evine zorla giren eski sevgilisi tarafından işkenceye uğradı. Kadını dövüp başından aşağı kızgın yağ döken şahıs, tutuklandı.

Hastasının beyninde dren borusu unutmuştu... Öldüren hataya sadece 6 yıl Gaziantep'te beyin ameliyatı yaptığı hastasının kafasında tıbbi malzeme unutan ve bu sebeple ölümüne neden olan doktor için 6 yıl hapis cezası istendi.