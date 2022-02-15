Türkiye Gazetesi

Pitbull dehşeti bitmiyor. Bu kez de sahipleri kendi Pitbull cinsi köpekleri tarafından saldırıya uğradı ama zavallı köpekler sahipleri tarafından silahla öldürüldü. Bursa'da yaşanan dehşet veren olayda Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y. K. ve C.Ç. ile iki Pitbull köpeği çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı.

İddiaya göre köpekler bir süre dolaştıktan sonra kendi aralarında kavga etmeye başlayınca Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak istedi ama köpekler bu kez sahiplerine saldırmaya başladı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

Köpeklerin saldırısını önlemek isteyen şahıslar kurtulamayınca Y.K. ve C.Ç.’nin yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabancaları istedi. Şahıslar kendilerine saldıran köpeklere defalarca ateş ederek iki köpeği öldürdü. Köpeklerden biri olay yerinde ölürken, diğeri ise yerde dakikalarca can çekişti.

KÖPEKLERİN İKİSİDE ÖLDÜ

Çevredekilerin durumu ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Bir köpeğin öldüğü, diğerinin can çekiştiğini gören ekipler Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi. Olayın gerçekleştiği yere gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini de alarak barınağa götürdü. Belediye ekiplerinin yaralı olarak götürdüğü köpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dolaştırmaya çıkardıkları köpekleri kavga edince ayırmaya çalışan sahipleri, Pitbull cinsi köpeklerin kendilerine saldırması üzerine keöpeklerin başlarına ateş ederek 2 köpeğide öldürdü.

4 KİŞİ SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Öte yandan çocuk parkının etrafında araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro ekipleri mahallede başlattığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.

GÖZALTINA ALINIP 28 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Köpeklerini öldüren şahıslar polislerin kendilerini bulması üzerine sakladıkları silahları ekiplere gösterdi ve tabancalara el konulmasının ardından gözaltına alındı. 4 şüpheliden köpeklerin sahibi olan Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı.

KAN DONDURAN MANZARA

Ayrıca sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri kan donduran manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise köpeklere bakmakta zorluk çekti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cezayı duydu... Pitbull köpeğini kendi elleriyle teslim etti Yasaklı türlerin çip takılarak kayıt altına alınması için son gün 14 Ocak'tı. Bu tarihi geçirenlere ise cezalar 11 bin TL'den başlıyor. Yasaklı türlere yönelik denetimler sıklaşırken, Elazığ'da çocuk parkında pitbull gezdiren genç, ekipleri görünce 'ben cezayı ödeyemem' diyerek köpeğini yetkililere teslim etti.

Gaziantep’teki 3. Pitbull saldırısında korku dolu anlar ​Son zamanlarda Pitbull saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te bir saldırı daha yaşandı. Gece saatlerinde çöpten karton toplayan bir kadına Pitbull cinsi köpek saldırdı. Yürekleri ağza getiren olayda karton toplayıcısı kadın vatandaşlar sayesinde kurtarılabildi.

Gündem pitbull saldırıları: Avrupa, köpeği değil sahibini denetliyor Testi geçemeyen köpeklerin Avrupa’nın birçok ülkesinde dışarı bile çıkamadığını belirten Tamer Dodurka “Sahipleri sertifika taşımak zorunda. Serbest kalan köpek kiminse hemen belli olur. Çok ciddi ceza verilir. Tedbirler özellikle hayvan sahiplerine uygulanıyor” dedi.