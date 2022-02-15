Türkiye Gazetesi

Tuhafiye mağazası çalışanı 49 yaşındaki Metin Alan, 8 yaşındaki kızı ile beraber, İzmir depreminde ağır hasar alan 8 katlı binadaki evine geldi.

KIZI İLE BERABER GELMİŞTİ

Binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak balkonda bulunan dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 EKİM'DE AİLESİYLE BİRLİKTE SAĞ KURTULMUŞTU

Öte yandan Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı.

Depremin üzerinden geçen 2 senenin ardından sağ çıktığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini hüzne boğdu.

117 can hayattan kopmuştu... İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti İzmir, geçen sene bugün 6.6 büyüklüğündeki depremle kabusu yaşadı. 117 vatandaşamızın hayatını kaybettiği acı olayın üzerinden bir yıl geçti. Geçen sene de sevdiklerini kaybeden vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışıyor.

İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü binanın sorumluları hakim karşısında İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde 11 kişinin öldüğü ve 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın sorumluları hakim karşısına çıktı.