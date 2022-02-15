Türkiye Gazetesi

Vakaların arttığı Trakya’da aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet etti.

KIRKLARELİ İKİNCİ DOZ AŞILAMADA 5. SIRADA

İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 86,6 ile 5. sırada yer alırken, Edirne 84,4, Tekirdağ ise 84,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

KIRKLARELİ VAKA ARTIŞINDA 1. SIRAYI ÇEKİYOR

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Osman Can Aktaş vakaların artışının kendisini endişelendirdiğini belirterek, “Üçüncü doz aşımı oldum şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Yani bir an önce aşımızı olup çevremizdeki insanları zora sokmak istemedim. Vakaların artma sebebi tedbirlere uyulmaması. Herkes maskesini takmıyor. Artık insanlar virüsü ciddiye almamaya başladı. Aylardır Kırklareli vaka artışında 1. sırayı çekiyor ve endişeleniyoruz. Artık çok fazla dışarı çıkmamaya başladık” dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,76, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,81.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi ise hayatını kaybetti.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat haftalık vaka haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889'dan 894'e yükseldi. Kırklareli ise 1489,20 vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı.

Eskişehir’de vaka sayılarında düşüş Eskişehir'de birkaç hafta öncesine kadar adeta pik yapan ve 100 bin kişide bin 427'ye kadar yükselen koronavirüs vaka sayısında iniş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Eskişehir'de koronavirüs vaka sayısı yüzde 50'den daha fazla azalarak 625'e düştü.