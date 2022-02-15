Türkiye Gazetesi

İkinci Abdülhamid döneminde yaşamış önemli devlet adamlarından biri olan Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın torunları, dedelerinden kalan 100 milyonluk miras için dava açtı.

Ferid Paşa'nın oğlu Celalettin Paşa'nın soyundan gelenler, kızı Hatice Seniye Hanım'ın soyundan gelenlerin mirasçı olamayacağını iddia etti. Gerekçe ise Seniye Hanım'ın nüfus kaydında Mehmed Ferid Paşa'nın kızı olarak görünmemesiydi.

DNA ÖRNEĞİ İÇİN 5 MEZAR AÇILDI

Seniye Hanım'ın torunları tarihi belgeler ve aile fotoğrafları ile mirasçı olduklarını kanıtlamak istedi ancak bu yeterli görülmedi. İstanbul Aşiyan Mezarlığı'ndaki 5 mezardan DNA örnekleri alındı.

DNA BİLE ÇÖZEMEDİ

Miras davasında anlaşmazlığı DNA örnekleri de çözüm olmadı çünkü Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın eşi, çocukları ve torunlarının mezarından alınan DNA örnekleri, yıllar içerisinde meydana gelen deprem ve toprak kaymaları mezarları iç içe geçtiği için incelenemedi.

MİTOKONDRİYAL BAĞ ORTAYA ÇIKARACAK

Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, yaşayan mirasçıların akrabalık bağının incelenmediği hatırlatıldı. Bu kişiler arasındaki mitokondriyal DNA bağının incelenebileceği, bu sayede akrabalık olup olmadığının ortaya çıkarılabileceği belirtildi.

22 yıldır süren miras davasını arabulucu çözdü Adalet Bakanlığı’nın, hukuk uyuşmazlıklarının, tarafların iradesiyle daha hızlı ve sade bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlaması amacıyla hayata geçirdiği arabuluculuk uygulaması, 22 yıldır süren miras davasını da çözüme kavuşturdu. Konuya ilişkin konuşan Arabulucu, “Davanın başında bir araya gelmeyen taraflar arabuluculuk sistemi ile birlikte iletişim kurmaya da başladılar” dedi.

İki kardeşin miras davası kanlı bitti! Kayseri’de iki kardeş arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavga kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan ağabey, hayatını kaybetti.

Miras davasında baba ile oğula ceza yağdı Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın karar duruşması yapıldı. Manavgat 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Süleyman Ünal’a ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet, ‘teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme’ suçundan 39 yıl ceza verdi. Eylemleri sırasında Süleyman Ünal’a yardım ettiği belirlenen ve mahkeme tarafından 42 yıl hapis cezası verilen oğlu Savaş Ünal gözaltına alınarak Alanya cezaevine gönderildi.