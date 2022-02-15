Türkiye Gazetesi

Çerdiğin Mahallesinde 36 yaşındaki Mehmet A. kız arkadaşı 33 yaşındaki Bahar Gül A.’yı 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı.

Ardından kız arkdaşını bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Kız arkdaşının gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken Bahar Gül A.’nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı.

ERKEK ARKADAŞI DIŞARI ÇIKINCA YARDIM İSTEDİ

Odadan çıkamayan kadın iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Balkondan kadınla irtibata geçen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken gazetecilerin “Arkadaşınız mı kaçırdı?” sorusuna, “Evet” diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.

ALIKOYDUĞU KIZ ARKDAŞININ EVİNİ ATEŞE VERMİŞ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bahar Gül A.'yı kaçırıp rezidansa kilitleyen Mehmet A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet A.'nın rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokaktaki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından da ateşe verdiği ortaya çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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