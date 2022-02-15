Türkiye Gazetesi

Maltepe'de 5 Haziran 2020 tarihinde ilgisine karşılık vermeyen sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldüren Muharrem Eralp (29)’ın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

CİNAYETE BÖYLE HAZIRLANMIŞ

Mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, cani gencin suç tarihinden 2 gün önce ‘Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim’ şeklinde internet aramaları yaptığı ortaya çıktı. Sanığın havalı tabanca atışları, maket bıçaklar, makas, falçata bıçağı ile ilgili araştırmalarının da bulunduğu öğrenildi.

“PİŞMANIM, AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM”

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Muharrem Eralp pişman olduğunu öne sürerek, “Ben kendimi öldürmek istedim. Keşke ben ölseydim. Herkesten çok özür dilerim. Ailesinden çok özür dilerim” diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı, sanık Eralp’in olay günü Ayşegül Aktürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü, internet üzerinden öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiği aktarılarak, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.

Eralp’in elindeki bıçakla kardeşleri Murat ve Meryem Eralp’i yaraladığı belirtilerek, “kardeşe karşı silahla kasten yaralama” suçundan da 6 yıla hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, sanığın bu eylemlerinde kast ihtimali olduğunu kaydederek, cezada indirim yapılmamasını istedi. Suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırdığı gerekçesiyle hakkında “suç delillerini gizlemek” suçundan dava açılan sanık Muharrem Eralp’in babası Bayram Eralp’in ise suç unsurları oluşmadığı için beraati talep edildi.

SKANDAL SAVUNMA: “SEVDİĞİM BİR İNSAN”

Mütalaaya ilişkin söz verilen tutuklu sanık Muharreme Eralp, “Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Telefon kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ben tamamen kendimi öldürmeye yönelik araştırmalar yaptım. Benim sevdiğim bir insan” dedi. Babası Bayram Eralp ise, “Kötü niyetimiz yoktu. Ben olayların bu şekilde olmasını istemezdim” diye konuştu.

Maltepe’de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı Maltepe'de hastanede çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, sabah saatlerinde 22 yaşındaki platonik aşkı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan araya giren iki kardeşini de yaraladıktan sonra kendisini de bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adana'da platonik aşık dehşeti Adana'da genç kadın, aşkına karşılık vermediği bir genç tarafından, şırıngayla hayvanları bayıltmaya yarayan ilaç enjekte edilip bıçaklandıktan sonra otomobilden atlayarak kurtulduğunu ileri sürdü.