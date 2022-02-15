Türkiye Gazetesi

Sokak köpeklerinin saldırıları bitmiyor. Dehşet olay bu kez Mardin'de yaşandı. 1 çocuk saldırıda yaralandı ve 2 kişinin ise yüzü parçalandı.

Olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Sokak köpekleri Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. (45) ve Abdullah Ç.’ye (5) saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yüzleri parçalanarak yaralandı, 1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tedavi edilmek üzere Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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