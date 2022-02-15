Bugün TBMM’deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırılarak hemen ameliyata alındı.
iLK ZİYARET MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
29 yaşındaki polis kalp krizinde hayatını kaybetti Sinop'un Boyabat ilçesine geçici görevle gelen 29 yaşındaki polis memuru, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Tahliye edildiğini öğrenen adam kalp krizi geçirdi Bakırköy Adalet Sarayı’nda Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan kalp hastası tutuklu sanık A.S. tahliye edilince kalp krizi geçirdi.