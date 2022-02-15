Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde İsmail Tekkol yönetimindeki otomobil, Pelitdibi Mahallesi'nde Soner Gürel'in kullandığı kamyon ile çarpıştı. Feci kaza sonrası jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.



Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Cemal ve Ayşe Altıparmak, Pembe Tekkol, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Tekkol ve Cemal Altıparmak, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.



Trabzon'da feci kaza! Araba 3'e ayrıldı, ölü ve yaralılar var Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen feci kazada araba 3'e ayrıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Feci kaza: Baba ve oğul ağır yaralandı Tekirdağ'da otomobille kamyonetin açrpışması sonucunda, baba ve oğul ağır yaralandı.