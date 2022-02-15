Türkiye Gazetesi

Balıkesir Bandırma'da kadın cinayeti işlendi. Hacıyusuf Mahallesi, Vecihibey Caddesi'nde oturan Hazal Alpyörük (19) ile dini nikahlı eşi Kadir M. (29) arasında tartışma çıktı. Cinnet getiren şahıs, genç kadını bıçakladı.

Çığlıkları duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ağır yaralanan Alpyörük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kadir M, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

Erkek arkadaşının eve hapsettiği kadın 2 hafta sonra kurtuldu Aksaray’da erkek arkdaşı tarafından kaçırılarak 2 hafta boyunca bir evde alıkonunan genç kadını polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Kadının erkek arkadaşı gözaltına alınırken, evi de ateşe vererek yaktığı öğrenildi.

İşten eve dönen kadın salonunda karşılaştığı manzara ile korkudan kekeledi! Almanya’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İşten dönen bir kadın, kapısını açarak evine girmek istedi. Kapıyı açar açmaz kadın, koltuğunda yatan bir yaban domuzu gördü. Kadın karşılaştığı manzara ile büyük korku yaşarken, hemen yetkilileri arayarak yardım istedi. Eve zarar veren domuzun, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldığı belirtildi.

İki genç kadına kırmızı ışıkta kanlı infaz: Görgü şahitleri o anları anlattı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilde bulunan iki kadının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken olayın görgü şahitleri o anları anlattı.