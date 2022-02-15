Türkiye Gazetesi

Karaman'a bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nden geçen vatandaşlar, elektrik trafosu yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yerde yatan kişinin başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Sanayide oto tamircisi olduğu öğrenilen Musa Karaçadır'ın (25) cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Platonik aşk cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Cinayete böyle hazırlanmış Maltepe'de 2 çocuk annesi sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk’ü 17 kez bıçaklayarak öldüren cani gencin, cinayete adım adım hazırlandığı ortaya çıktı. Cinayeti işlemeden önce internette, "ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler, hafızamı nasıl kaybederim’ gibi aramalar yaptığı öğrenilirken, savcılık gencin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

Falyalı cinayetinde yeni gelişme: 2 gözaltı daha KKTC'de Falyalı cinayeti soruşturmasına ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alındığı duyuruldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.